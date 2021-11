Verona – Doppio arresto: spaccio e tentata rapina

Si è avvicinato ad un connazionale, lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro, ha tentato di sottrargli il cellulare senza però riuscirci e, dopo una breve colluttazione con la vittima, si è dato alla fuga. Così è finito nei guai un giovane di 23 anni di nazionalità marocchina. L’uomo è stato intercettato dagli agenti delle Volanti, poco lontano dal luogo dell’aggressione, verificatasi in piazza Bra, sabato sera, intorno alle 23.00. A subirne le conseguenze, un ragazzo di 29 anni.

Quest’ultimo, raggiunto e soccorso dall’equipaggio di una Volante, ha fornito agli agenti una dettagliata descrizione del suo aggressore, rivelatasi utile pochissimi minuti dopo, quando, lungo corso Porta Nuova, un’altra pattuglia si è trovata di fronte il segnalato.

Il ventitreenne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e condotto presso la Questura. Dopo gli accertamenti effettuati negli Uffici di Lungadige Galtarossa, poco dopo la mezzanotte, l’uomo è stato condotto in carcere dove, questa mattina, si è celebrata davanti al G.I.P. l’udienza di convalida, a seguito della quale il giudice ha disposto la misura dell’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il secondo arresto risale, invece, a ieri sera. A finire in manette un 34enne, inizialmente segnalato alla Centrale Operativa della Questura dal titolare di una Tabaccheria, in quanto inottemperante all’obbligo di indossare la mascherina all’interno del locale. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti delle Volani in via Galilei, davanti al negozio dove, pochi istanti prima, stava arrecando disturbo.

Alla vista della Polizia il ragazzo ha immediatamente assunto un atteggiamento ostile. Non solo si è rifiutato di fornire un documento, ma ha tentato di aggredire gli agenti, li ha minacciati di morte ed ha opposto resistenza attiva quando si è trattato di essere accompagnato in Questura: tutti reati che gli sono stati contestati insieme a quello di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di droga suddivisa in dosi, tra hashish e marijuana. Oltre a questo, gli operatori delle Volanti hanno sequestrato anche un considerevole quantitativo di denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio. Questa mattina l’uomo è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza.