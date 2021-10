Verona, evade dagli arresti domiciliari: nuovamente arrestato 35enne

Ieri sera, intorno alle 20.30, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Verona, nel corso di uno specifico servizio di controllo delle persone sottoposte a misure cautelari e a misure di sicurezza, hanno arrestato per evasione un 35enne.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con possibilità di uscire dal proprio domicilio solo per motivi di lavoro dalle 8 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, è stato sorpreso nei pressi di un bar in via San Pietro Incarnario, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari.

