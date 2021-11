Verona, eventi. Dal 17 novembre al Centro Tommasoli lezioni gratuite di tango argentino

Divertirsi attraverso la danza, con la possibilità di conoscere, gratuitamente, le particolari tecniche del tango argentino. Sono queste le finalità del progetto Tango Evolution che, a partire da mercoledì 17 novembre, propone lezioni gratuite per imparare il famoso ballo argentino.

Gli appuntamenti, che si svolgono tutti i mercoledì dalle 21.30 alle 23.30 fino al mese di maggio al centro Tommasoli, in via Perini 7, a Borgo Venezia, sono rivolti a chiunque condivida la voglia di imparare qualcosa di nuovo divertendosi e in particolare ai più giovani, spesso meno inclini ad avvicinarsi al tango.

Il tutto per promuovere una nuova evoluzione culturale del tango, che sappia unire tutte le generazioni e coinvolgere persone di ogni età. Una esperienza di danza unica nel suo genere, che avrà come protagonista il tango Argentino Figurato associato a musiche tradizionale e brani contemporanei.

Tutte le lezioni sono gratuite, con posti limitati e obbligo di Green Pass. Per partecipare al corso non è necessario presentarsi in coppia. Prenotazione obbligatoria per sms o whatsApp, specificando il nome e il numero di partecipanti, o telefonica chiamando il 340 0700090 dalle 17 alle 21. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.tangoevolution.net.

Il progetto è stato presentato questa mattina dal presidente della Sesta circoscrizione Maria Cristina Sandrini insieme all’assessore al Tempo libero Filippo Rando. Presenti Antonio Marletta e Giulio Covallero dell’associazione Tango Evolution, promotrice dell’iniziativa.

“Ripartono a pieno ritmo le tante e diverse attività promosso sul territorio della Sesta circoscrizione – spiega il presidente Sandrini –, tra queste il progetto Tango Evolution che, oltre ad essere una divertente opportunità d’incontro per i cittadini, è occasione per imparare uno stile di danza particolare e affascinante. Fino a maggio 2022, infatti, ogni mercoledì, è offerta la possibilità di effettuare gratuitamente due ore di corso. L’iniziativa è aperta a tutti, i posti sono però limitati”.

“Una bella opportunità per tutti – sottolinea l’assessore Rando –. Dopo il lungo periodo di inattività a causa del Covid, tornano finalmente accessibili diverse ed interessanti occasioni per effettuare sport ed attività fisica divertendosi. Un plauso agli organizzatori che, gratuitamente, hanno reso disponibile la possibilità di imparare il tango in una forma nuova e più vicina ai gusti dei più giovani”.