Verona. Frontale tra due auto in via Camuzzoni, coinvolto anche un bambino di 1 anno

Verona, 25 ottobre 2021

Incidente frontale questa mattina alle 10 in via Camuzzoni tra una Toyota Yaris e una Fiat Bravo.

Tra i coinvolti anche un bambino di un anno, trasportato sul sedile anteriore della Yaris, regolarmente allacciato al seggiolino, ma con airbag attivo che è poi esploso in seguito all’impatto. A bordo con il piccolo anche i genitori, di nazionalità cingalese, di 39 e 32 anni.

Dai primi accertamenti è emerso che i veicoli stavano percorrendo via Camuzzoni in direzioni opposte, nel tratto tra via Sansovino e via Da Campione quando, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Nell’impatto sono rimasti feriti anche gli occupanti della Bravo, rispettivamente di 51, 49 e 20 anni, due residenti a Cerea ed il più giovane a Castel d’Azzano.

Gli accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale sono ancora in corso per ricostruire la dinamica precisa del sinistro.