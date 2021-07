Verona – Giovedì 29 luglio, serata Funky e Soul a Mura Festival con i Funky Town Band

Giovedì 29 luglio ore 21

Bastione di San Bernardino

Sul Green Stage di Mura Festival, giovedì 29 alle ore 21 “Soul Train Night”, il nuovo spettacolo della Funky Town band. Un appuntamento coinvolgente a ritmo di Funky, Soul e rhythm ‘n blues con brani originali e cover, rivisti e ri-arrangiati.

La serata deve il suo nome al primo disco registrato dai Funky Town tra il 2013 e il 2016 e il filo conduttore è la black music degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. La band ha riarrangiato infatti i pezzi più famosi di questi anni con una sezione ritmica e una sezione fiati dandogli nuova vita. La mission della band è proprio quella di far rivivere il sound della classica black music degli anni d’oro con un tocco unico ed originale.

Funky Town è “Un sogno, un’emozione, uno stile, un ricordo, una passione…L’ostinata voglia di ripercorrere sentieri già tracciati dai maestri…e poi la volontà di rimettersi in gioco come artisti. Nuovi arrangiamenti, nuove idee, nuovi modi di suonare, nuove canzoni da proporre al pubblico. Funky Town è anche luoghi comuni: i juke joints polverosi di Atlanta, i bar di New Orleans, le music halls di Chicago, le scene di Memphis, i clubs di New York e Londra, la voglia di ricreare le stesse atmosfere di questi locali con il pubblico che balla, salta e che si lascia trascinare dalla musica e brinda alla vita!”

Funky Town, con la sua raffinata ed elegante musica farà da cornice al Parco Delle Mura, presentando “Soul Train Night”, serata musicale ispirata ai tempi d’oro della black music con tutte le canzoni più famose della leggendaria trasmissione tv americana Soul Train, ideata e presentata da Don Cornelius e caratterizzata da artisti e gruppi di stile funk e soul appartenenti a leggendarie etichette discografiche come Motown, Stax e Hi Records, Atlantic, Tk Records e altre che hanno fatto la storia di quel periodo.

La voce black di Dolly Ronquillo, cantante con grande esperienza scenica e di esperienza internazionale, unita agli altri componenti della band, offriranno al pubblico di Mura Festival uno spettacolo coinvolgente: la rivisitazione di alcuni brani con arrangiamenti originali e alcune composizioni proprie in stile faranno rivivere al pubblico le emozioni del funk e del soul.

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona – Assessorato Unesco – e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18.00 alle 24.00. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 11.