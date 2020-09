Verona. La Polizia di Stato denuncia brasiliano di trentasei anni

All’uomo sono stati contestati diversi reati commessi negli ultimi giorni.

Altre due biciclette rubate sono state trovate, ieri mattina, dalla Polizia. Il cittadino brasiliano di 36 anni che ne ha, poi, confessato il furto è stato beccato, intorno alle 10.00, mentre percorreva Corso Porta Nuova. In sella ad uno dei velocipedi, il ladro stava trasportando l’altra bici a mano e proprio questo ha fatto insospettire i poliziotti delle Volanti che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

In effetti, il cittadino straniero – che sul momento non è riuscito a fornire alcuna spiegazione sulla provenienza della bicicletta che portava con sé – è stato trovato in possesso non solo dei due mezzi rubati, ma anche di documenti di sconosciuti e di diversi arnesi da scasso, oltre che di un coltello svizzero. L’uomo, sprovvisto di documenti utili alla sua identificazione, è stato portato in Questura per lo svolgimento dell’attività necessaria ad accertarne l’identità e, negli uffici di Lungadige Galtarossa ha ammesso non solo di aver rubato le biciclette ma anche di aver commesso il furto di un portafoglio su autovettura.

L’attività investigativa svolta ha consentito di appurare che uno dei velocipedi era stato rubato, nella giornata di sabato. In quell’occasione il proprietario era stato minacciato dal ladro ma era riuscito a scattare alcune foto di quest’ultimo mentre si allontanava con la sua bici. Sulla base di questo ulteriore riscontro d’indagine, il trentaseienne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato, rapina, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.