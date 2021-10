Verona. Madre uccide i suoi due figli, Zardini: “Condizioni di estremo disagio dimenticate”

Verona, 26 ottobre 2021

«Una tragedia dolorosissima quella della madre che stamattina ha ucciso i propri figli di 3 e 11 anni in una casa di accoglienza a Verona. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni capiremo le motivazioni del duplice omicidio. Ma, al di là del movente, questa vicenda ci sbatte in faccia la condizione di estremo disagio vissuta da migliaia di persone. La pandemia ancora in corso ha purtroppo messo in secondo piano ogni altro aspetto legato alla salute, alla povertà o a mancanza di sicurezza in famiglia. Accanto allo sconcerto per la tragedia, va ricordato il lavoro enorme e spesso difficilissimo fatto dagli operatori sociali nelle Ulss e nei Comuni e quanto le amministrazioni debbano assicurare ai questi servizi risorse e competenze con l’obiettivo di arginare e quando possibile, anticipare i problemi».

Lo afferma il deputato del Pd, Diego Zardini.