Verona. Nel weekend denunciati uno spacciatore e due finte sordomute

Weekend di controlli. Sabato pomeriggio nel piazzale della stazione di Porta Nuova un cittadino marocchino, senza fissa dimora, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale e denunciato per possesso di droga finalizzato allo spaccio. In piazza Erbe, sono state identificate due donne che simulavano di essere sordomute mentre raccoglievano soldi da turisti e cittadini, per entrambe è scattata la denuncia. Daspo e sanzioni amministrative nei confronti di 23 accattoni, mentre sabato sera, davanti al palazzo della Gran Guardia, è stato multato un giovane per aver utilizzato casse acustiche, creando disturbo e violando il Regolamento comunale. Controlli anche in via Abba, dove sono stati identificati 12 minorenni. Quattordici le violazioni comminate per bivacchi in varie parti della città.

Da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, sono state identificate in tutto 268 persone, controllate 898 vetture e recuperati 3 veicoli rubati, già restituiti ai proprietari che ne avevano denunciato il furto. Durante le verifiche, otto veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Grazie al supporto dei reparti operativi e delle unità cinofile Pico e Axel, sono stati, inoltre, effettuati cinque sequestri di sostanze stupefacenti, di cui 4 a rilevanza amministrativa e uno penale.