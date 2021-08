Verona, nuovo “display contaciclisti” in Corso Porta Nuova: in 10 settimane superati i 100.000 passaggi

Quanti sono i ciclisti a Verona? Nessuno lo sa, il conteggio è impossibile. Un numero certo però ora la abbiamo. Il 15 giugno è entrato in funzione in Corso P.Nuova il display contaciclisti fortemente voluto e finanziato da FIAB Verona e mercoledì 25 agosto sono stati superati i 100.000 passaggi. Sono mediamente circa 1.400 al giorno, davvero molti, considerando che siamo nel periodo estivo con giornate infuocate, scuole chiuse e molti veronesi in ferie.

Per la prima volta dunque il conteggio dei ciclisti non è affidato solo alla tradizionale misurazione che FIAB Verona organizza una volta all’anno in una mattina di metà settembre e in vari punti della città. Si tratta questa volta di un dato oggettivo rilevato giorno per giorno, minuto per minuto, che conferma come l’utilizzo della bici nella mobilità urbana sia consistente e meriti ulteriori interventi volti a facilitarne l’uso. Diciamo interventi perché alle volte non servono investimenti ma semplici provvedimenti viabilistici e/o di moderazione del traffico per favorire la circolazione in bici. Ci sono alcune corsie preferenziali autobus molto brevi con frequenza di passaggio ogni 10 minuti e oltre tanto per fare un esempio.

Questi interventi che da quasi quaranta anni FIAB Verona, nata nel 1982, promuove risultano poi utili a tutti i cittadini. Con meno auto, sia ferme che in circolazione, la città si vive meglio, aumentano gli spazi a disposizione di tutti e ne traggono beneficio anche gli operatori economici, soprattutto i negozi di vicinato che soffrono la concorrenza della grande distribuzione.

Parlando sempre di benefici economici indotti dalla ciclabilità non dimentichiamo da ultimo la presenza sempre più massiccia dei cicloturisti italiani e stranieri, settore del turismo con incrementi annuali in doppia cifra di cui Verona è un naturale collettore.

Fiab Verona onlus