Verona. Operazione “Alto impatto” della Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova

Centinaia di identificati e decine di bagagli controllati: è questo il bilancio dell’operazione “Alto Impatto” effettuata nella giornata di ieri 13 agosto nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Le attività di controllo straordinarie di controllo sono state disposte a tutela dei viaggiatori allo scopo di mantenere costantemente alto il livello di attenzione sugli scali ferroviari quali punti nevralgici della mobilità di milioni di viaggiatori.

La Polizia Ferroviaria ha presidiato i punti ritenuti più critici e le aree di maggiore affollamento, estendendo i controlli anche ai depositi bagagli, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dallo scalo ferroviario con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.

Al servizio hanno concorso anche due “speciali” poliziotti di Bologna addestrati nella ricerca di sostanza stupefacente ed esplosivi, “BARAK” un pastore tedesco e “PONGO” un labrador, che hanno aiutato la quindicina di pattuglie in uniforme, oltre a quelle antiborseggio in abiti civili, a perlustrare capillarmente la stazione e le zone immediatamente limitrofe riscuotendo successo tra i passanti che non gli hanno fatto mancare complimenti e carezze, oltre al loro ringraziamento per il contributo alla sicurezza.

In particolare, è stata sequestrata della sostanza stupefacente detenuta per uso personale da un ragazzo marocchino di 19 anni che verrà segnalato all’Autorità Amministrativa competente per la prevista sanzione.