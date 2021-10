Verona. Revocata la licenza al Bar Stella, Sboarina: “Ho tutelato la sicurezza dei cittadini”

La Polizia locale ha notificato oggi pomeriggio l’ordinanza di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande a Lahlou El Mostafa, 34enne nato in Marocco ma cittadino italiano, titolare del Bar Stella in via Pisano 76/A.

Il bar era già stato oggetto di chiusura da parte del Comune dopo l’arresto del titolare il 20 settembre scorso, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato processato e condannato agli arresti domiciliari, ed era stata disposta la sospensione dell’attività per 15 giorni.

La situazione era strettamente monitorata in collaborazione con la Prefettura e dalle Forze dell’Ordine. Si sono infatti evidenziate gravi criticità riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, dal momento che era diventato luogo idoneo dove svolgere attività criminose connesse allo spaccio di stupefacenti, all’abuso di sostanze alcoliche ed era frequentato abitualmente da pregiudicati o soggetti pericolosi.

Il sindaco Federico Sboarina ha firmato l’ordinanza con la revoca della licenza a partire da oggi, costituendo un pericolo per la quiete e la sicurezza dei cittadini.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità per questo, sia con la Polizia locale e in collaborazione con il Prefetto, abbiamo costantemente monitorato la situazione nel Bar Stella e, non appena abbiamo avuto gli elementi necessari, non ho esitato a revocare la licenza – afferma il sindaco Sboarina -. È nostro compito garantire la quiete e la sicurezza in via Pisano, ci sono regole ben precise, e non tolleriamo chi non le rispetta. Per questo useremo sempre la mano pesante contro lo spaccio e non permettiamo a individui poco di buono di gestire illecitamente attività di quartiere frequentate da grandi e da bambini”.