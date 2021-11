Verona, Ri-Albero 2021. Smaltimento corretto dei vecchi alberi di Natale, raccolti 1500 kg di plastica

Ogni anno, in prossimità del Natale si vendono, in Italia, circa due milione di alberi da addobbare. L’80% di questi è sintetico. Per incoraggiare il corretto smaltimento, il riciclo dei materiali e una maggior sicurezza domestica, il Comune, Amia e Garden Floridea promuovono per il terzo anno il progetto Ri–Albero.

Nelle due edizioni precedenti sono stati raccolti più di 500 alberi, per un totale di quasi 1.500 chili di plastica riciclata o smaltita correttamente. In questo modo il materiale degli addobbi non viene disperso ma trasformato e riutilizzato.

Grazie a questa iniziativa, a partire da giovedì 11 novembre e per le prossime tre settimane, fino al 7 dicembre, tutti i cittadini potranno infatti portare il loro vecchio albero di Natale al garden, situato in via Gardesane. Amia ha già provveduto ad allestire, in un’apposita area, un contenitore adeguato a raccogliere gli alberi di Natale sintetici, garantendo così il corretto smaltimento dei materiali, mentre il garden offrirà, a chi fosse interessato, uno sconto sull’acquisto di una nuova pianta, naturale o sintetica. I vecchi ‘abeti’ saranno poi riciclati da Amia.

L’edizione 2021 del progetto Ri–Albero è stata presentata questa mattina, a palazzo Barbieri, dall’assessore al Commercio Nicolò Zavarise, dal vice presidente di Amia Alberto Padovani e dal titolare di Garden Floridea Maurizio Piacenza.

“Istituzioni pubbliche e private unite per favorire il riciclo – dichiara Zavarise – e supportare la cittadinanza nello smaltimento e raccolta dei vecchi alberi di Natale sintetici. In più, si promuove la sicurezza perché, talvolta, questa tipologia di prodotto è stata causa di incidenti domestici. Il Comune è ancora una volta in prima linea, in collaborazione con le attività economiche cittadine, per sostenere la tutela dell’ambiente e la sostenibilità”.

“Il Natale 2021 sarà all’insegna dell’attenzione ambientale, della sicurezza domestica e del riciclo – spiega Piacenza –. Anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare la sinergia con Amia e riproporre un progetto che, nel corso delle prime edizioni, ha riscosso grande successo. L’obiettivo è incentivare comportamenti virtuosi ed ecologici. In questo modo, infatti, viene attivata una filiera che consente il riciclo e il corretto smaltimento dei materiali”.

“Ri-Albero è un’iniziativa lodevole, che abbiamo deciso di sostenere per un duplice motivo – sottolinea il vicepresidente di Amia Padovani –. Da un lato si garantirà maggiore sicurezza, evitando potenziali fonti di rischio dovuti a vetustà, stabilità e cattivo funzionamento di quelli sintetici, dall’altro si andrà ad ottimizzare la raccolta degli alberi che tante volte nel periodo pre e post natalizio vengono in maniera indiscriminata abbandonati vicino a cassonetti o in mezzo alle strade”.

Una partnership che proseguirà anche all’interno dell’Isola Ecologica di via Avesani. Garden Floridea, infatti, consegnerà ad Amia Stelle di Natale e piante ornamentali che verranno regalate ai cittadini che effettueranno più conferimenti. Un modo per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti.