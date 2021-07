Verona, “Sogno di una notte di mezza estate”. Come farsi rimborsare i biglietti dello spettacolo annullato per maltempo

Annullato per maltempo, scatta il rimborso dei biglietti. ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Giorgio Sangati doveva andare in scena in prima nazionale ieri sera, giovedì 8 luglio, al Teatro Romano di Verona. A causa delle condizioni meteo avverse, e dell’impossibilità di ripristinare il palcoscenico, lo spettacolo non si è potuto tenere. Tutti i biglietti verranno rimborsati con le stesse modalità di acquisto. Rimborso automatico per chi ha acquistato online. Rimborso al Box Office di Verona, presentando il biglietto, per chi lo ha comprato direttamente negli spazi di via Pallone.

Il debutto in prima nazionale sarà pertanto quello di questa sera, che, da programma, doveva essere una replica. Biglietti ancora disponibili per la serata.