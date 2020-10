Verona. Sorpresi dalla Polizia di Stato con strumenti atti allo scasso: denunciati due minorenni ed una 19enne.

Ieri, intorno alle ore 16.30, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato quattro giovani, che erano stati segnalati alla centrale operativa della Questura per un tentativo di effrazione.

Ad allertare il 113 sono state due residenti, che avevano notato i quattro giovani mentre cercavano di forzare con degli arnesi da scasso il portoncino d’ingresso di uno stabile in Via dei Montecchi.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti immediatamente sul posto, individuando i quattro giovani segnalati: si tratta di una 19enne. S.E., una 17enne, V.S., un 15enne, S.K., e una 13enne, S.D., tutti senza fissa dimora ed imparentati tra loro.

I giovani, sprovvisti di documenti, sono stati condotti in Questura per l’identificazione e per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti occultati sotto gli indumenti delle ragazze due grossi cacciaviti, una chiave Multitool, una forbice ed altri arnesi atti allo scasso, oltre a due telefoni cellulari usa e getta verosimilmente utilizzati per comunicare con altri complici.

Al termine degli accertamenti, gli operatori hanno provveduto al sequestro degli arnesi rinvenuti e alla denuncia di S.E., S.K. e V.S. per il reato di tentato furto aggravato in concorso.