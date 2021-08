Verona, strappa di dosso le collane d’oro a due vittime nel giro di pochi minuti: ladro rintracciato dalle Volanti

Furto con strappo continuato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere: sono questi i reati contestati a un 21enne cittadino marocchino bloccato ieri pomeriggio dagli agenti delle Volanti dopo aver messo a segno due colpi nel giro di pochi minuti.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti per furto, ha avvicinato in pieno giorno due donne nel quartiere di Borgo Trento, per poi strappare di dosso alle due vittime le catenine d’oro.

Il primo furto il cittadino straniero lo ha commesso in via Nino Bixio insieme ad un complice: poco dopo le 14, i due giovani hanno avvicinato una signora, le hanno strappato di dosso una catenina d’oro per poi darsi alla fuga.

Dopo pochi minuti, il giovane ha messo a segno un altro colpo in via Colombo, a bordo di un autobus. Anche in questo caso, il 21enne si è avvicinato ad una signora anziana e le ha strappato dal collo una collanina d’oro, per poi fuggire.

Due cittadini, che erano presenti sul posto, hanno subito segnalato al 113 quanto appena accaduto all’anziana signora, fornendo indicazioni preziose per l’individuazione del ladro.

Grazie alla sinergia tra i poliziotti delle Centrale Operativa della Questura – che hanno diramato via radio la descrizione dettagliata del malvivente – e gli agenti delle Volanti presenti sul territorio, il 21enne è stato prontamente rintracciato mentre tentava di nascondersi all’interno di una bagno chimico presente in via Catena.

Dagli accertamenti immediatamente avviati, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la vicenda e – grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini del sistema di videosorveglianza acquisite – sono riusciti ad incastrare il colpevole.

Il giovane, che ha tentato di fuggire opponendosi attivamente ai poliziotti, aveva ancora occultati all’interno del suo marsupio un taglierino e il pezzo di una collana d’oro.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per furto aggravato continuato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

