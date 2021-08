Verona. Sulla tangenziale sud un camion e un auto si scontrano, in via Roveggia ennesimo scooterista investito

Tamponamento tra un’auto e un camion ieri mattina in tangenziale sud all’altezza dello svincolo per l’interporto.

Una Volkswagen Golf ha tamponato un autocarro che aveva effettuato un cambio di corsia, per evitare un’altra auto che lo precedeva e che aveva eseguito una manovra improvvisa.

L’automobilista, un pakistano 37enne residente a Fumane, essendosi leggermente ferito nell’impatto è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento per le cure del caso.

Illeso invece il passeggero della Golf, un suo connazionale di 20 anni.

Un secondo sinistro è avvenuto dopo le 13 di ieri in via Roveggia, all’incrocio con via Po, tra una Toyota CH-R ed uno scooter Sym Symphony.

Dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale è emerso che i due veicoli stavano percorrendo via Roveggia in direzioni opposte, giunti all’incrocio l’auto, preceduta da altri veicoli, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra in via Po mentre dal senso opposto stava arrivando lo scooter.

La distanza tra i due veicoli era probabilmente troppo ridotta per permettere alla Toyota di terminare la manovra e l’impatto frontale è stato inevitabile e molto violento.

Le lesioni subite dallo scooterista sono apparse da subito molto serie ed è stato per questo trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento.