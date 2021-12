Verona, trovati due stranieri con patenti false

Denunciati per possesso di documenti falsi. Nelle ultime 24 ore la Polizia locale ha fermato due stranieri con patenti irregolari. Il primo, ieri, in Borgo Trento. I Vigili di quartiere stavano controllando la sosta a fasce orarie quando hanno fermato una Dodge con a bordo un 29enne pakistano residente in città. Alla richiesta del documento di guida, l’uomo ha mostrato un permesso internazionale al posto della patente italiana, che doveva possedere in quanto in Italia ormai da diversi anni. Dagli accertamenti è risultato che il permesso estero era oltretutto falso. Il giovane è stato accompagnato al Comando per verifiche più approfondite e al termine dei controlli è stato denunciato. Sequestrato il documento irregolare.



Questa mattina il secondo episodio. Un 31enne ghanese si è presentato in via del Pontiere per denunciare lo smarrimento della patente di guida, probabilmente intenzionato ad ottenere un permesso di guida provvisorio ma ufficiale che lo abilitasse come conducente. Quando l’agente ha verificato la fotocopia che l’uomo aveva con sé, ed i relativi dati, ha scoperto che la patente non era stata mai emessa. Terminate le verifiche l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e tentata truffa.



In entrambi i casi il LAD – Laboratorio analisi documenti della Polizia locale ha esaminato i documenti sequestrati e redatto la relativa perizia.