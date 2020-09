Veronafiere insieme ad Aefi, l’associazione di riferimento per le fiere italiane, e agli altri player del settore in Italia, ha definito un Protocollo regolamentare (conforme alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) finalizzato a fornire indicazioni organizzative ed operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, durante manifestazioni ed eventi.

Utilizzo dei DPI, distanziamento, presidi medici, pulizia e sanificazione periodica degli spazi, per l’occasione riprogettati e ottimizzati secondo le normative, segnaletica informativa adeguata, un piano di emergenza organizzato e puntuale, formazione del personale a contatto con il pubblico e controllo sanitario agli ingressi sono solo alcune delle iniziative finalizzate alla totale sicurezza del quartiere fieristico e dei suoi uffici.

Regole indispensabili che confermano quel livello di sicurezza che da sempre Veronafiere ha assicurato durante tutte le fasi delle proprie di manifestazioni ed eventi (allestimento-svolgimento-disallestimento).

In aggiunta a queste, per garantire la massima igiene e il rispetto del distanziamento, Veronafiere ha scelto di sanificare tutti gli ambienti alla vigilia delle manifestazioni, di installare termoscanner ai tornelli di ingresso e predisporre un controllo degli assembramenti con telecamere. Infine, per tutti gli eventi è prevista l’istituzione di un punto informativo e di servizi con isolation room dedicata a eventuali sintomi da COVID-19.

Anche accessi e contatti durante le fiere sono previsti in modalità “contactless” grazie alle app delle manifestazioni, che permettono l’entrata all’evento con QRcode, lo scambio di biglietti da visita virtuali, la mappa geolocalizzata e la prenotazione dei ristoranti all’interno delle aree espositive. Le iniziative in calendario nel secondo semestre, garantiranno quindi in primo luogo la sicurezza sanitaria per dipendenti, espositori e visitatori ed una integrazione crescente tra modello fisico, irrinunciabile, e digitale.

PROGRAMMA VERONAFIERE – II SEMESTRE 2020

EVENTO IN ITALIA DATE TIPO Automotive Dealer Day – Digital edition 16-17 settembre Edizione digitale Sol d’Oro Emisfero Sud 17-20 settembre Edizione fisica Marmomac Restart – Digital Event 30 settembre-3 ottobre Edizione digitale Oil&nonOil 21-23 ottobre Edizione fisica Innovabiomed 26-27 ottobre Edizione digitale Fieracavalli 5-8 e 13-15 novembre Edizione fisica e digitale Festival del Futuro 19-21 novembre Edizione fisica Operawine 21 novembre Edizione fisica e digitale wine2wine Exhibition 22-24 novembre Edizione fisica e digitale wine2wine Forum 23-24 novembre Edizione fisica e digitale B/Open 23-24 novembre Edizione fisica e digitale Job&Orienta – Digital edition 25-27 novembre Edizione digitale Veronafil 27-29 novembre Edizione fisica Verona Mineral Show Geo Shop 27-29 novembre Edizione fisica ArtVerona 11-13 dicembre Edizione fisica