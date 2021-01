Viale Del Lavoro. Automobilista fugge dopo l’incidente, motociclista gravemente ferito

Grave incidente stradale questo pomeriggio in viale del Lavoro. Una Fiat 500, dopo essersi scontata con un motociclo Yamaha, si è allontanata dandosi alla fuga. Il conducente della moto, veronese 43 anni, è ora ricoverato a Borgo Trento in gravi condizioni, dopo essere stato rianimato sul posto. A fare i rilievi il Nucleo Infortunistica della Polizia locale. L’automobilista è sceso dall’auto, ha visto il ferito a terra ed è fuggito, ma dopo aver raggiunto una località della bassa veronese ha fatto ritorno sul luogo del sinistro. E’ stato informato il pubblico ministero di turno e sono in corso gli accertamenti medico-legali sulle condizioni di guida del conducente, anch’egli 43enne.