Vicenza. Furto in un supermercato, la polizia locale arresta una donna

La polizia locale ha arrestato questa mattina una donna che aveva appena compiuto un furto in un supermercato.

P.L., di 28 anni, è stata fermata da una pattuglia del nucleo antidegrado che era in servizio in quel momento in piazza Duomo e si stava dirigendo in piazza Castello. Qui gli agenti sono stati raggiunti da tre persone con la divisa del vicino supermercato che hanno chiesto loro aiuto: stavano, infatti, cercando di rincorrere P.L. che poco fa aveva compiuto un furto.

Gli agenti poco dopo sono riusciti a fermare la donna, già nota alla polizia locale, che portava con se due borse effetti personali e due bottiglie di whisky, sei confezioni di caffè, cinque pezzi formaggio grana per un valore di 140,42 euro.

Il gerente del supermercato ha confermato il furto e sporto querela.

Attraverso le telecamere installate nell’area pubblica e visionate dalla polizia locale è stato possibile delineare la sequenza del furto, che la donna ha ammesso di aver compiuto, avvenuto in soli due minuti.

Il magistrato ha pertanto disposto l’arresto di P.L. colta in flagranza di reato.