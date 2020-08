Vicenza in Festival 2020, aperte le prevendite per i concerti di Arisa e Wit Matrix. Il 10 e 11 settembre in Piazza dei Signori

Da oggi sono aperte le prevendite per i due grandi eventi dal vivo previsti in piazza dei Signori in settembre.

La nuova edizione di Vicenza in Festival, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza, porterà in città giovedì 10 settembre alle 21 la cantante Arisa e venerdì 11 settembre sempre alle 21 i Wit Matrix con uno speciale tributo ai Pink Floyd, quest’ultimo nell’ambito della quinta edizione di VIOFF.

Sono a disposizione esclusivamente posti a sedere, come previsto dalle normative anticovid. I biglietti si possono acquistare attraverso il circuito Ticketone https://www.ticketone.it/

“Si apre il mese di agosto e si avvicina la data dei tanti attesi concerti di settembre che stanno diventando appuntamento fisso a conclusione dell’estate che vede anche l’arrivo di ViOff, il Fuori Fiera di Vicenzaoro di cui uno degli eventi fa parte – dichaira l’assessor al turismo e alle attività produttive -. Arisa e Wit Matrix faranno emozionare piazza dei Signori con brani celebri grazie all’impegno di Comune e organizzatori che garantiranno la sicurezza come previsto nella fase di emergenza sanitaria in cui ci troviamo. È anche questo un modo per rivitalizzazione il nostro centro storico in un momento di difficoltà, in cui i timori per la salute limitano gli spostamenti. Invito pertanto ad approfittare dell’avvio della prevendita per regalarsi una serata in allegria”.

“Ricominciare ancora” è il titolo del live set di Arisa, che ritorna sul palcoscenico con un concerto che rielabora diversi generi in chiave pop, accompagnata dal suo trio, formato da Gioni Barbera al piano, Raffe Rosati al basso e Giulio Proietti alla batteria. Arisa è diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo e ha ottenuto vari riconoscimenti. Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta e sesta edizione italiana del talent show X Factor, e dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice interpretando il ruolo di Chiara nel film diretto da Ricky Tognazzi Tutta colpa della musica.

I Wit Matrix propongono uno spettacolo unico nel suo genere, dalle scenografie ai filmati agli effetti speciali, in perfetto stile Pink Floyd. L’attenzione alle scene e alle atmosfere originali ha permesso a questa tribute band italiana di varcare le frontiere e portare il loro tributo oltre i confini italiani. È stata chiamata a partecipare al Lent Festival di Maribor in Slovenia, definita dalla stampa locale “The Italian Pink Floyd”, suonando davanti a 20.000 spettatori. I Wit Matrix sono anche gli ideatori del Pink Floyd Day, il raduno nazionale annuale dei fans italiani della band britannica che ad ogni edizione raccoglie migliaia di spettatori. Hanno condiviso il palco con artisti internazionali come Durga McBroom e Machan Taylor, le storiche coriste originali dei Pink Floyd, e Jennifer Batten, la chitarrista di Michael Jackson, e con artisti nazionali come Dodi Battaglia, il mitico chitarrista dei Pooh, e Ricky Portera, chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla. Hanno inciso quattro album. L’ultimo, in ordine cronologico, del 2016, dal titolo “Welcome to the show”, con la partecipazione di Jennifer Batten e di Machan Taylor, corista dei Pink Floyd ma anche di Sting, George Benson e Aretha Franklin. All’attivo anche un apprezzato dvd del memorabile concerto di Brescia con la presenza di Durga McBrom, corista originale dei Pink Floyd, spesso trasmesso in tv.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza. Lo speciale tributo ai Pink Floyd di Wit Matrix è inoltre realizzato nell’ambito della quinta edizione di VIOFF.

Per maggiori informazioni: http://www.vicenzainfestival.it/

Biglietti: on line e punti vendita Ticketone

Arisa – Piazza dei Signori, 10 settembre – ore 21.00

Poltronissima gold € 35+diritti di prevendita

Poltronissima € 30+diritti di prevendita

Poltrona €20+diritti di prevendita

Wit Matrix – Piazza dei Signori, 11 settembre – ore 21.00

Poltronissima € 20+diritti di prevendita

Poltrona € 13+diritti di prevendita

Informazioni:

Due Punti Eventi – Tel. 0445 360516 – eventi@duepuntieventi.com

Ufficio stampa DuePunti Eventi:

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com – mob. 339.6783954