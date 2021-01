Vicenza. Iter semplificato per agevolare le farmacie nell’effettuazione dei test rapidi per il Covid-19

Esenzione del canone di occupazione suolo pubblico per l’installazione di strutture mobili temporanee

Le farmacie che installeranno una struttura mobile temporanea all’esterno, su suolo pubblico, per effettuare i test antigenici rapidi per il Covid-19, saranno esentate dal pagamento del canone di occupazione.

Lo ha deciso la giunta comunale che vuole agevolare il servizio prestato dalle farmacie che, su base volontaria, si metteranno a disposizione per effettuare i test ai cittadini che lo richiedono liberamente, senza ricetta medica.

“La farmacie sono sempre state un presidio di importanza vitale in caso di emergenza e di primo soccorso e sin dall’inizio di questa emergenza hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti i cittadini – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Sono fondamentali e sono strategiche per la sviluppo della sanità di prossimità. Insieme all’esenzione del canone di occupazione abbiamo previsto un iter immediato e semplificato per agevolare l’effettuazione dei test antigenici, strumenti di prevenzione fondamentali”.

Le farmacie potranno chiedere l’occupazione dell’area interessata inviando una mail all’ufficio commercio cosaptemporanea@comune.vicenza.it con la descrizione della superficie stessa. Per informazioni: 0444221630