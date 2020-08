Vicenza. Miglioramento energetico, il Comune è partner sostenitore di tre progetti del programma Horizon 2020

Il Comune di Vicenza sarà partner sostenitore di tre proposte progettuali a valere sul programma europeo Horizon 2020. La giunta comunale ha infatti approvato l’adesione ai progetti EnerUSE, Bridge 2050 e A2B-CitizENs, riguardanti la riduzione della povertà energetica; la transizione energetica; il coinvolgimento dei cittadini sui temi della sostenibilità.

L’adesione nasce nell’alveo delle collaborazioni instaurate dal Comune per un altro progetto europeo in corso di svolgimento sui temi dell’energia sostenibile – LIFE Veneto Adapt – con ICLEI (Local Governments for Sustainability) e SOGESCA (Società di ingegneria e consulenza padovana specializzata nei settori ambiente, energia e sicurezza sul lavoro), oltre che con la rete di governi locali e regionali attivi nei temi dello sviluppo sostenibile e di cui il Comune di Vicenza è membro.

La partecipazione ai tre progetti come partner sostenitore si tradurrà per Vicenza nella possibilità di beneficiare dell’attività formativa e informativa, nonché dello scambio di buone pratiche in materia di efficientamento energetico, anche attraverso un coinvolgimento come area pilota.

“Diventa sempre più importante conoscere, per saper applicare, le nuove energie, soprattutto quelle rinnovabili, in un’epoca di povertà e di impoverimento energetico come la nostra – dichiara l’assessore all’ambiente -. Questo tipo di conoscenza, che peraltro coinvolge molti altri assessorati, dall’urbanistica alle infrastrutture al patrimonio, può divenire anche un volano di trasformazione, per migliorare la vivibilità di tutta la città”.