Vicenza. Viale Margherita, da lunedì 24 agosto modifiche alla circolazione per un intervento di Viacqua

Per consentire l’esecuzione dell’intervento su viale Margherita a cura di Viacqua, con l’attivazione dei nuovi collegamenti laterali alla tubatura, da lunedì 24 agosto saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione.

In particolare, sarà attuato il restringimento della carreggiata di viale Margherita con la conseguente istituzione del senso unico alternato in prossimità degli incroci con contra’ San Pietro e Borgo Casale. Il senso unico alternato sarà regolato da movieri di giorno durante le fasi lavorative mentre con semaforo in orario notturno. Saranno possibili rallentamenti in entrambe le direzioni di viale Margherita.

Per quanto riguarda contra’ San Pietro, sarà possibile percorrere la strada solo in uscita verso viale Margherita e, di conseguenza, tutta contra’ San Pietro (che resta aperta alla circolazione) sarà a senso unico di marcia da piazza XX Settembre verso viale Margherita.

Il 26 agosto verrà realizzato anche il collegamento di linea della condotta in contra’ San Silvestro a sostituzione di quella esistente. Durante il cantiere si renderà necessario procedere alla chiusura di Porton del Luzzo nelle giornate del 26 e 27 agosto.

I lavori si protrarranno, condizioni meteo permettendo, fino a lunedì 31 agosto.