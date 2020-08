VicenzaTour 2020, proseguono le passeggiate guidate in centro storico

VicenzaTour 2020, il programma di visite guidate progettate dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, sono particolarmente gradite, tanto che fino ad ora hanno registrato il tutto esaurito.

Anche i prossimi appuntamenti di agosto vedono il sold out per Vicenza Underground, del 22 e 23 agosto. Per garantire a tutti i richiedenti la partecipazione, il museo Diocesano ha deciso di organizzare altri tre turni, due il 22 e uno il 23 agosto, anche questi già tutti al completo.

Ci sono invece ancora alcuni posti per La cultura non ha età. Le chiese di San Lorenzo e Santa Corona del 25 agosto, quest’ultima a partecipazione gratuita.

“VicenzaTour2020 propone vere e proprie occasioni da non perdere per conoscere la storia e l’arte della nostra città. I visitatori hanno saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa che grazie ad una guida esperta consente di partecipare ad un’interessante esperienza” – commenta l’assessore alla cultura.

Le proposte, organizzate con il coinvolgimento della Soprintendenza, del Museo Diocesano e del Palladio Museum e in collaborazione con le guide turistiche della provincia di Vicenza e con il Consorzio Vicenza è, che gestisce la promozione, le prenotazioni e il servizio di biglietteria, sono 11 complessivamente, programmate da luglio a dicembre.

Gli appuntamenti proseguiranno in settembre. L’1 settembre si parte con La cultura non ha età. Il 12 settembre Palazzo Trissino, sede istituzionale del Comune di Vicenza, aprirà le porte delle sale di rappresentanza al piano nobile.

Tutti esauriti i posti per Vicetia del 10 ottobre.

Il programma delle altre visite, che hanno tutte posti disponibili, si può consultare al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/257382

Le visite si svolgono in piena sicurezza, grazie al corretto distanziamento, l’uso della mascherina e la sottoscrizione dell’autodichiarazione prevista.

Per prenotazioni contattare lo Iat di piazza Matteotti tutti i giorni dalle 9 alle 18 fino al 31 agosto, dall’1 settembre dalle 9 alle 17.30. Contatti: 0444320854 iat@comune.vicenza.it