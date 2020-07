Visite guidate alla scoperta del centro di Verona

Proseguono in questo fine settimana le ‘Visite guidate in città alla scoperta del centro di Verona’, promosse dallo IAT di Verona in collaborazione con le guide turistiche autorizzate.

I tour si svolgeranno tutti i venerdì alle ore 17, il sabato e la domenica alle ore 11, sempre con partenza da via degli Alpini, davanti all’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.

Venerdì 10 luglio alle ore 17 sarà la volta del tour “Corti e cortili a Verona”, sabato 11 luglio alle ore 11 l’appuntamento sarà con l’itinerario “Verona veneziana”, mentre domenica 12 alle ore 11 sarà proposto il tour classico: una piacevole passeggiata per ammirare i monumenti più significativi e vivere tutto il fascino di Verona, accompagnati da guide turistiche autorizzate.

La quota è di 12 euro a persona per gli adulti. Partecipazione gratuita per ragazzi fino ai 14 anni. E’ richiesta la prenotazione via e-mail all’indirizzo iatverona@comune.verona.it.