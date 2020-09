Visite guidate gratuite. Ultimi appuntamenti alla GAM e all’Arena. Apertura straordinaria arche fino al 30 settembre

Si conclude, con gli ultimi appuntamenti di settembre, la proposta di visite guidate gratuite realizzate alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e all’Arena, durante il periodo estivo.

Filo conduttore delle guide proposte alla GAM, la mostra ‘La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate’ e la collezione della Galleria.

Previste questa settimana, con inizio sempre alle ore 16: giovedì 3 settembre, la visita con la storica dell’arte Elena Casotto, su ‘La collezione d’arte di Ugo Zannoni, collezionista per diletto e mecenate per passione civica’. La Casotto accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’artista, con una particolare attenzione alla sua formazione e al passaggio al museo della sua collezione nei primi anni del ‘900.

Venerdì 4 settembre, invece, con lo storico Pietro Trincanato su ‘Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d’Italia’, è proposta una visita dedicata all’impegno civile mostrato da Zannoni nel ruolo di artista e mecenate.

Tutti i sabati e le domenica, invece, gli operatori didattici dei Musei Civici di Verona illustreranno al pubblico la collezione della GAM e, al termine del percorso, la mostra di Ugo Zannoni. Gli appuntamenti di settembre proseguono fino a domenica 20.

Informazioni: le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria e previo acquisto del biglietto (online o presso la biglietteria). La durata massima prevista è di un’ora; con gruppi di 15 persone nel pieno rispetto dei protocolli regionali di sicurezza. Si accede dalla Scala della Ragione, dove i flussi saranno regolati in entrata e in uscita nel rispetto della procedura operativa adottata per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19; prenotazione obbligatoria.

Prenotazione gratuita della guida da effettuarsi almeno un giorno prima chiamando i numeri 045 8036353 o 045 597140 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16; sabato ore 9-13) oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune. verona.it.

Ulteriori informazioni sul sito della GAM.

Anche in Arena, con inizio sempre alle ore 11.30, proseguono fino al 20 settembre i tour guidati gratuiti in programma il giovedì e venerdì con archeologi dei Musei e della Soprintendenza; mentre il sabato e la domenica, con operatori didattici dei Musei civici – Le Macchine Celibi.

I tour sono gratuiti previo acquisto del biglietto (on-line o all’arcovolo 5) e prenotazione almeno un giorno prima chiamando i numeri 045 8036353 o 045 597140 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; il sabato dalle 9 alle 13) oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune. verona.it. La durata massima prevista è di un’ora.

Questi i prossimi appuntamenti: giovedì 3 settembre, visita con l’archeologa Giovanna Falezza, su ‘L’Arena, l’acqua e gli acquedotti’. Venerdì 4 settembre, invece, con l’archeologo Dario Gallina, su ‘I muri dell’Arena raccontano: tecniche costruttive antiche, usi, riusi (e abusi) dal Medioevo ad oggi’.

Infine, grazie alla convenzione fra il Comune e Legambiente, le Arche Scaligere sono accessibili al pubblico fino al 30 settembre.

A garantire l’apertura e un punto informazioni sul monumento, sono i volontari di Legambiente Verona. Le Arche Scaligere sono visitabili da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, (ultimo ingresso alle 16.45); giorno di chiusura lunedì. Il prezzo del biglietto è di 1 euro.