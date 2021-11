Zaia contro taglio terza edizione TG regionali. “Migliorare si può, chiudere non si deve”

Venezia, 28 novembre 2021

“Ridimensionare o peggio chiudere una fonte d’informazione è sempre un errore, perché informazione equivale a democrazia. La Tgr non va toccata, anche perché ha il grande pregio di essere il principale veicolo di notizie dai territori e per i territori.”

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua contrarietà all’ipotesi di un taglio dell’edizione notturna dei Tg regionali della Rai.

“In ogni aspetto della vita – prosegue Zaia – tutto si può migliorare, e così può essere anche per la Tgr della notte, magari con una programmazione più attenta che la sappia valorizzare, come l’eventuale anticipo della messa in onda in un orario migliore per il pubblico e un potenziamento del settore web e social. Se c’è un problema va affrontato e risolto, ma qualsiasi risoluzione non deve mai paventare un taglio, men che meno a un servizio che si rivolge ai territori”.

“Di sicuro – conclude Zaia – di sprechi da tagliare in Rai ce ne sono, ma vanno trovati in ben altre nicchie, non certo nell’informazione regionale, che è stata e sarà preziosa per i cittadini anche in questa delicata fase della pandemia”.