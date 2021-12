Zaia su Expo Dubai 2020: “Veneto presenta la sua eccellenza nel campo dell’agricoltura sostenibile e digitale”

Venezia, 6 dicembre 2021

“Il Veneto si presenta a Expo Dubai 2020 con soluzioni alle sfide globali, contribuendo a scrivere alcune tra le pagine più̀ importanti della storia dell’economia europea e mondiale. Oggi vogliamo condividere col mondo intero le nostre eccellenze. Si comincia con l’agricoltura sostenibile e digitale per poi passare ad altri temi in cui la nostra Regione ha investito e sta investendo, sempre con uno sguardo al futuro, come la sanità, dove siamo all’avanguardia sia per la prevenzione che per la diagnostica e il percorso di cura”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, presenta l’evento collaterale del Global Business Forum, il primo che riguarda il Veneto che, in questo caso, viene elevato a indiscusso protagonista all’interno del Padiglione Italia, all’Expo Dubai 2020. Una manifestazione a carattere internazionale – come lo sono e lo saranno anche tutti gli eventi successivi – che si terrà giovedì 9 dicembre alle ore 16.00 (in Italia saranno le ore 13.00) e alla quale si potrà partecipare anche virtualmente attraverso il profilo social e youtube del Padiglione Italia: https://www.facebook.com/ItalyExpo2020

https://www.youtube.com/c/ItalyExpo2020

“La presenza veneta a Expo Dubai 2020 comunicherà la sua mission attraverso dei percorsi narrativi che enfatizzeranno le politiche dello sviluppo verso il futuro e oltre: storie di un territorio attraente, sostenibile e vincente. – ha aggiunto il Presidente Zaia –

Si partirà con il raccontare come il Veneto abbia cambiato il paradigma di produzione e consumo per proiettarsi in un futuro sostenibile, immaginando e progettando un mondo eco-responsabile. Infatti, per vincere la sfida dei cambiamenti climatici, il Veneto sta contribuendo alla diffusione delle energie rinnovabili, migliorando la gestione dei rifiuti e delle risorse, puntando sempre di più ad una mobilità a basso impatto ambientale”.

Con 235 imprese produttrici di macchinari per l’agricoltura, il Veneto rappresenta un’eccellenza a livello nazionale in questo settore (17% del totale nazionale). In termini di occupati, il settore coinvolge più di 6500 addetti. L’importanza del comparto produttivo è rappresentativa di un territorio in cui le aziende agricole investono costantemente sulle migliori tecnologie disponibili al fine di rendere sempre più sostenibili le produzioni agricole (ogni anno vengono immatricolati mediamente 2200 nuove trattrici).

Anche questa manifestazione si fregerà dello slogan che accompagnerà tutti gli altri eventi veneti in programma e cioè “Il Veneto oltre il futuro” (“Veneto beyond the future”): uno slogan voluto dalla Regione del Veneto e Promex, agenzia per l’internazionalizzazione, nata dalla collaborazione di tre Camere di Commercio, quella di Padova, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo, che parteciperà alla organizzazione delle iniziative regionali e delle imprese venete a Dubai.

Veneto, leader nell’agricoltura sostenibile e digitale. Durante ilGlobal Business Forum, che aprirà il dialogo tra i leader di Dubai e della regione ASEAN negli affari, nel governo e nella finanza, il Veneto è stato scelto per rappresentare la sua realtà innovativa nell’ambito dell’agricoltura di precisione e digitale al tavolo di lavoro sull’agricoltura sostenibile. Ad intervenire sarà il dottor Marco Sozzi, ricercatore dell’Università di Padova (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali – area di ricerca di Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi), che presenterà dati ed innovazioni del Veneto relativamente alle tecnologie di precisione e digitali per un’agricoltura sostenibile.

L’intervento, che verterà sulle principali innovazioni tecnologiche applicate all’agricoltura proposte dalle aziende venete, tratterà tre tematiche principali:

Tecnologie per l’agricoltura di precisione:

Le applicazioni rateo variabile rappresentano la chiave per rendere i sistemi agricoli sostenibili attraverso la distribuzione spazialmente e temporalmente localizzata dei principali fattori produttivi. Analogamente molte lavorazioni possono trarre vantaggio dall’utilizzo di sensori in grado di adattare i parametri di funzionamento delle macchine operatrici.

Tecnologie per l’irrigazione e difesa:

L’importanza di preservare la risorsa idrica è di fondamentale importanza per i paesi medio-orientali e del sud-est asiatico. Attraverso l’utilizzo di sensori, modelli e attrezzature innovative è possibile rendere più efficiente i sistemi di irrigazione. Allo stesso modo sensori, modelli e tecnologie di distribuzione possono contribuire a ridurre il quantitativo di prodotti fitosanitari utilizzato.

Sistemi digitali e telemetria:

La possibilità di monitorare da remoto macchinari, impianti, piante ed animali permette di compiere scelte gestionali sempre più oculate ed orientate ad una maggiore efficienza. Su questo aspetto numerose aziende venete propongono sistemi di telemetria e software gestionali. Inoltre, sono in fase di sviluppo piattaforme robotiche per garantire l’automazione di numerose operazioni colturali.