Zalando a Verona: L’occupazione stabile e di qualità resta una chimera

Filt e Nidil Cgil avviano una campagna per la stabilizzazione dei precari e il miglioramento delle condizioni di lavoro tra i 1.500 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Nogarole Rocca

Verona, 03/09/2020 – Il territorio aveva accolto Zalando come portatore di un lavoro che si sapeva essere ripetitivo ma che si sperava poter essere dignitoso nonché aperto a possibilità di carriera, come era stato espressamente promesso in uno dei numerosi incontri con i Sindaci del comprensorio. A pochi mesi dall’apertura del nuovo stabilimento di Nogarole Rocca, avvenuta lo scorso gennaio con l’invio del primo pacco, è già chiaro tuttavia che queste qualità sono destinate a restare soltanto un sogno per tantissimi lavoratori e lavoratrici veronesi.

Contrariamente a quanto promesso ai lavoratori, infatti, Fiege, il partner logistico di Zalando che gestisce lo stabilimento, continua ad assumere esclusivamente mediante agenzie di somministrazione (principalmente due) con contratti di 3 mesi che nella migliore delle ipotesi vengono rinnovati per altri 3 mesi ma più spesso non vengono rinnovati senza fornire ai lavoratori alcuna motivazione. Il 100% della forza lavoro impiegata da Zalando, pari a circa 1.500 unità, è assunta con contratto atipico, dunque precaria. Il turn-over, ovvero il ricambio occupazionale, è ingiustificatamente alto. Ci domandiamo se sia questo il modello di occupazione promesso al territorio. E che tipo di valore aggiunto questa precarietà possa portare.

Eccessive e ingiustificate anche certe condizioni vigenti all’interno dello stabilimento, dove sono state bandite le tasche dall’abbigliamento di lavoratori e lavoratrici e dove vengono controllate borse e zaini agli ingressi. L’unico oggetto che è consentito portare sul posto di lavoro è una bottiglietta trasparente marchiata Fiege che può essere riempita soltanto di acqua cristallina, bandita ogni altra bevanda come té, cola, succhi… Data la mancanza di distributori automatici e macchinette del caffè, non è possibile consumare snack o crackers, e in caso di attacco ipoglicemico (parliamo del classico calo di zuccheri che si verifica comunemente durante una attività intensa) l’azienda dà ai lavoratori e alle lavoratrici soltanto la facoltà di chiedere al proprio responsabile una caramella… Unica nota positiva è che la pausa pranzo è a carico dell’azienda.

In questi giorni il sindacato dei lavoratori della logistica Filt e Nidil, la categoria dei lavoratori atipici e precari della Cgil, stanno terminando un volantinaggio tra tutti i circa 1.500 dipendenti di Fiege Logistics che curano la logistica di Zalando nel maxi centro di Nogarole Rocca, per fare conoscere ai lavoratori i propri diritti. E’ vero, per esempio, che la legge fornisce alle startup la possibilità di sforare il tetto del 27% di contratti atipici per il personale, ma tale deroga vale solo in presenza di accordo sindacale, che a Zalando non c’è. Non tutti sanno che, inoltrando apposita richiesta, i lavoratori con contratto scaduto hanno la precedenza sulle future assunzioni. Zalando doveva trasformare il territorio veronese nella capitale del fashion “on line”, non vogliamo che diventi invece la capitale della precarietà “on site”.

Raffaello Fasoli, Segretario generale Filt Cgil Verona

Elisa Cornacchiola, Segretario generale Nidil Cgil Verona