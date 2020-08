ZLS Venezia-Rovigo. Avviato percorso per piano di sviluppo strategico. “Un piano del territorio per sostenere il rilancio di Porto Marghera e del Polesine”

Importante riunione oggi in collegamento, coordinata dall’assessore allo sviluppo economico di Regione del Veneto, in seno al Comitato ristretto del Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino che oggi ha avuto come obiettivo avviare la stesura del piano di sviluppo strategico per la nuova ZLS.

“Abbiamo dato inizio oggi alla costruzione del piano di Sviluppo Strategico per la ZLS – sottolinea l’assessore regionale – Zona Logistica Semplificata che rappresenta uno strumento straordinario di rilancio per le aree di Porto Marghera e del Polesine. Abbiamo affidato alla Camera di Commercio la costruzione di questo piano, che sarà condiviso con il territorio tanto che è già previsto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: Comuni, associazioni di categoria, sindacatati, province, Città Metropolitana”.

L’assessore puntualizza che si tratta di un importante atto per un progetto che offre molte speranze di sviluppo ai territori interessati.

supportare un’economia importante di sviluppo sia in termini di impresa sia in termini di occupazione”.

I componenti si sono dati appuntamento ad ottobre per una prima verifica sullo stato dell’arte; successivamente, una volta predisposto definitivamente il piano, verrà presentato al Consiglio dei Ministri in particolar modo ai ministri interessati al tema.

“Ho augurato a tutti buon lavoro, in particolar modo alla Camera di Commercio che avrà l’onore e l’onore di sviluppare questo progetto – conclude l’assessore regionale allo sviluppo economico – ma vorrei ringraziare ancora una volta Confindustria Venezia che, nella figura del suo presidente Vincenzo Marinese, si è data particolarmente da fare per arrivare a questo fondamentale risultato”.